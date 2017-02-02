Депутат из Купчино попался на легализации 60 миллионов

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Депутат из Купчино попался на легализации 60 миллионов

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Фото: © Pixabay.com

Депутат муниципального совета Александр Гончаров подозревается в хищении крупной суммы из МО № 75.

Следователи СУ СК РФ по Петербургу возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего депутата Александра Гончарова по статье УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере".

Установлено, что Гончаров неофициально руководил компанией, участвовавшей в аукционах от МО, который он представлял уже официально.

По версии сыщиков, за счёт побед в торгах ООО "Севзаптехкомплект" получило из бюджета 60,2 млн рублей, которые были переведены депутатом на банковские карты различных физических лиц для обналичивания. Следствие устанавливает возможных соучастников и иные факты преступной деятельности. В прошлом Гончаров прошёл путь от участкового до старшего оперуполномоченного криминальной милиции.

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