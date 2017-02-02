В Петергофе полиция проверяет сообщение о похищении коляски с 2-летним ребёнком

Как стало известно Лайфу, в Петергофе сотрудники полиции проверяют сообщение о похищении коляски с двухлетним ребёнком. По предварительной информации, похищение произошло на Эрлеровском бульваре, д.1/35 — из 416-й школы.

Из школы на Эрлеровском бульваре в Петергофе неизвестная похитила коляску с двухлетним ребёнком.

Мать привела в школу на подготовительные курсы второго, шестилетнего, ребёнка. Пока она отводила его на занятия, неизвестная женщина подошла к коляске и скрылась с места вместе с младенцем в сторону улицы Аврова. Мать дождалась прибывших на место сотрудников полиции, которые вместе с ней отправились на поиски.

Приметы ребёнка: бело-серая куртка, жёлто-белая шапочка, тёмные штаны. Похищен вместе с коляской. Предположительно, его увезла женщина в тёмно-синей куртке и тёмно-синей шапке.

Чуть позже коляску нашли в пяти километрах от места пропажи, рядом с автобусной остановкой. По предварительной информации, она была обнаружена в Стрельне напротив японского ресторана на Санкт-Петербургском шоссе. Очевидцы сообщают, что недалеко от остановки видели женщину с ребёнком на руках. Со слов прохожих, малыш одет не по сезону.