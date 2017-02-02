Похитителя телефона поймали на месте преступления из-за сработавшего будильника

Мужчина похитил гаджет у соседа по хостелу, однако был пойман полицейскими при оформлении заявления.

Дело вора-неудачника, похитившего телефон стоимостью в 10 тысяч рублей у соседа по хостелу, будет рассматривать Петроградский районный суд. Преступление было раскрыто в рекордно короткие сроки — прямо в момент оформления заявления о краже.

Воришку-неудачника будет судить Петроградский районный суд Мужчина украл телефон у соседа по хостелу, однако при оформлении заявления вора поймали благодаря сработавшему будильнику

— В декабре прошлого года двое мужчин познакомились в хостеле в центре Петербурга. После совместного распития спиртного один из собутыльников лёг спать, положив телефон рядом с собой. Обвиняемый, зайдя в комнату к новому приятелю и обнаружив его спящим, похитил телефон, выключив его. Когда потерпевший проснулся, он вызвал полицейских, заявив о краже. Позднее, когда полицейские прибыли в хостел и потерпевший писал заявление о краже в присутствии нового знакомого, в телефоне сработал будильник. Потерпевший узнал мелодию, похититель был задержан на месте, — сообщили в прокуратуре Петербурга.

Расследование уголовного дела завершено, обвиняемому грозит штраф в размере до 200 тысяч рублей или до года колонии.