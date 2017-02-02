После отравления в гостинице "Прибалтийская" к медикам обратилось 60 человек

Вынесен временный запрет деятельности кондитерского производства, продукцию с которого употребляли участники форума.

Роспотребнадзор продолжает расследование случаев острой кишечной инфекции среди участников фармацевтического форума, проходившего в гостинице "Park Inn by Radisson Прибалтийская". Все заболевшие питались в ресторане гостиницы, при опросе указали на употребление различных блюд.

Роспотребнадзор: За медпомощью обратилось 60 больных с признаками острой кишечной инфекции. Госпитализированных нет.

Как установили в управлении Роспотребнадзора по Петербургу, 31 января участники форума ели в том числе изделия производства ООО "Пироград". Ведомством выявлены многочисленные нарушения законодательства РФ в области на этом предприятии, осуществляющем производство кондитерских изделий.

Вынесен временный запрет деятельности кондитерского производства ООО "Пироград", готовятся материалы для передачи в суд о запрете деятельности.

Как сообщалось ранее, после массового отравления, случившегося 1 февраля в гостинице "Прибалтийская" на Васильевском острове, Главным следственным управлением СК РФ по Петербургу было возбуждено уголовное дело. Ресторан в гостинице закрыт.