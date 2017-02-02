Массовая авария остановила движение на севере КАД

По словам свидетелей происшествия, в аварию на 30-м километре кольцевой попало более десяти автомобилей.

В четверг вечером из-за аварии с участием более десяти автомобилей серьёзно затруднено движение по северному участку Кольцевой автодороги. Видео с места происшествия прислали в редакцию гражданские корреспонденты через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

По словам свидетелей происшествия, в аварию на 30-м километре КАД попало до 15 автомобилей. Все они разбросаны по полосам КАД, на месте работают сотрудники ДПС, кареты скорой помощи и пожарная машина.

Согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки", в результате массовой аварии затор на внутреннем кольце КАД уже превысил 5 километров.

Как сообщил Лайфу диспетчер ФКУ ДСТО, произошла целая серия аварий — как на внутреннем, так и на внешнем кольце: около 17 машин на первом и около 18 — на втором. Пострадавших в результате ДТП нет, добавил дежурный по КАД.