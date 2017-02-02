Водителя "мерседеса" будут судить за нападение с ножом на врачей скорой

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Водителя "мерседеса" будут судить за нападение с ножом на врачей скорой

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Фото: ©L!FE

Расследование уголовного дела о нападении водителя "мерседеса" на врачей скорой помощи в Санкт-Петербурге завершено. Доказательства, собранные следствием, отправлены на утверждение обвинения и передачу в суд.

Водителя "мерседеса" будут судить за нападение с ножом на врачей скорой помощи в Санкт-Петербурге

В последнее время врачи, которые спешат на помощь к пациентам, чья жизнь подчас находится в критическом состоянии, всё чаще становятся участниками дорожных конфликтов, спровоцированных водителями, которые отказываются пропускать скорую,

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Следственное управление СК по Санкт-Петербургу.

Напомним, 17 января машина скорой столкнулась со стоящим на Михайловской улице "мерседесом". Из элитной иномарки выскочили двое мужчин, один из которых схватил в руки нож и вступил в словесную перепалку с врачами. Обвиняемого в хулиганстве и угрозе убийством арестовали на два месяца.

Видео потасовки в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

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