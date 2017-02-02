Расследование уголовного дела о нападении водителя "мерседеса" на врачей скорой помощи в Санкт-Петербурге завершено. Доказательства, собранные следствием, отправлены на утверждение обвинения и передачу в суд.
Водителя "мерседеса" будут судить за нападение с ножом на врачей скорой помощи в Санкт-Петербурге
В последнее время врачи, которые спешат на помощь к пациентам, чья жизнь подчас находится в критическом состоянии, всё чаще становятся участниками дорожных конфликтов, спровоцированных водителями, которые отказываются пропускать скорую,
Следственное управление СК по Санкт-Петербургу.
Напомним, 17 января машина скорой столкнулась со стоящим на Михайловской улице "мерседесом". Из элитной иномарки выскочили двое мужчин, один из которых схватил в руки нож и вступил в словесную перепалку с врачами. Обвиняемого в хулиганстве и угрозе убийством арестовали на два месяца.
Видео потасовки в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).
Орфографическая ошибка
Пожалуйста, используйте эту форму для коррекции ошибок.
Пожалуйста, авторизуйтесь для отправки сообщения!
- Приостановить
- Блокировать рекламу на этой странице
- Не запускать на этой странице
- Не запускать на страницах этого домена
- Найдите рядом с адресной строкой иконку AdBlock и вызовите меню
- Нажмите на пункт «Не запускать на страницах этого домена» и подтвердите действие, нажав на «Исключить».
- Отключен на этом сайте
- Статистика блокирования
- Настройки
- Найдите иконку AdBlock Plus в адресной строке браузера и вызовите меню.
- Просто снимите галочку «Включен на этом сайте», текст при этом изменится на «Отключен на этом сайте», а иконка программы станет серой.
- Найдите рядом с адресной строкой иконку uBlock и вызовите меню.
- Нажмите на большую иконку «Выключения». После клика она станет серой.