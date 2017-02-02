Приехавший на сборы в Испанию Иванович прошёл через зенитовский "тоннель"

В четверг днём новичок "Зенита" Бранислав Иванович прибыл в Испанию, где проходят сборы сине-бело-голубых, и принял участие в своей первой зенитовской тренировке.

Бранислав Иванович принял участие в своей первой зенитовской тренировке на сборах в Испании

Сербский защитник, который будет играть под номером 60, прошёл традиционный зенитовский "тоннель" — Ивановичу пришлось пробежать через строй игроков.

Как сообщалось ранее, Бранислав Иванович подписал контракт с "Зенитом" на 2,5 года.

Также в четверг стало известно о том, что новым капитаном сине-бело-голубых назначен нападающий Артём Дзюба. Об этом объявил главный тренер Мирча Луческу перед началом вечерней тренировки в Испании.