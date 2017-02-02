Дрозденко подарит Ленинградскому зоопарку сурка взамен умершего Фрола

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Дрозденко подарит Ленинградскому зоопарку сурка взамен умершего Фрола

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Фото: © РИА Новости/Олег Золото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подарит сурка Ленинградскому зоопарку. Глава региона решил пополнить зверинец новым обитателем после смерти Фрола, предсказывавшего весну на протяжении нескольких лет.

Губернатор Ленобласти, узнав о смерти сурка Фрола, решил подарить зоопарку нового предсказателя весны.

Приплод у сурков ожидается в мае. Тогда и будет отобран лучший молодой зверёк, которого глава области подарит зоопарку,

пресс-служба правительства Ленобласти.

По традиции, установленной в Ленинградском зоопарке, посетители с помощью голосования смогут выбрать новому сурку подходящую кличку.

Сурки родятся где-то в апреле, а дальше мы будем на связи со службами региона и будем договариваться. Решим с коллективом, попросим двух сурков или возьмём одного,

— 

директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба

В прошлом году сурок Фрол, предсказывавший весну в Санкт-Петербурге, умер. Оставшаяся самка грызуна Эмма не спала всю зиму из-за болезни.

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