Дрозденко подарит Ленинградскому зоопарку сурка взамен умершего Фрола

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подарит сурка Ленинградскому зоопарку. Глава региона решил пополнить зверинец новым обитателем после смерти Фрола, предсказывавшего весну на протяжении нескольких лет.
Губернатор Ленобласти, узнав о смерти сурка Фрола, решил подарить зоопарку нового предсказателя весны.
Приплод у сурков ожидается в мае. Тогда и будет отобран лучший молодой зверёк, которого глава области подарит зоопарку,
пресс-служба правительства Ленобласти.
По традиции, установленной в Ленинградском зоопарке, посетители с помощью голосования смогут выбрать новому сурку подходящую кличку.
Сурки родятся где-то в апреле, а дальше мы будем на связи со службами региона и будем договариваться. Решим с коллективом, попросим двух сурков или возьмём одного,
директор Ленинградского зоопарка Ирина Скиба
В прошлом году сурок Фрол, предсказывавший весну в Санкт-Петербурге, умер. Оставшаяся самка грызуна Эмма не спала всю зиму из-за болезни.
- Популярные
- По времени