Кредитовать закупку поездов метро к ЧМ на 10,4 млрд рублей готов один банк

Единственную заявку, поступившую на аукцион, планируется рассмотреть 9 февраля, итоги конкурса будут подведены 14 февраля.

Банк "Санкт-Петербург" прислал единственную заявку на участие в открытом аукционе Петербургского метрополитена по кредитованию закупки поездов метро к ЧМ по футболу 2018 года. Компания готова выделить 10,4 млрд рублей на пополнение подвижного состава подземки.

Банк "Санкт-Петербург" готов кредитовать закупку поездов метро к ЧМ на 10,4 млрд рублей.

Заёмные средства предприятию понадобились для приобретения 27 составов с асинхронным двигателем, которые будут обслуживать Невско-Василеостровскую линию. Общая стоимость составов составит 13,4 млрд рублей. Оставшиеся 3 млрд ГУП будет вносить из собственных средств.

Новые поезда понадобились, чтобы увеличить пропускную способность "зелёной" ветки с будущей станцией "Новокрестовская" возле "Зенит-Арены".