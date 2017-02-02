Половина пассажиров экстренно севшего в Ростове-на-Дону рейса улетела в Москву

Остальные прибудут напрямую в Петербург около полуночи рейсом из Минеральных Вод.

Пассажиры авиарейса Симферополь — Санкт-Петербург, который в четверг днём произвёл экстренную посадку на запасной аэродром в Ростове-на-Дону из-за трещины в лобовом стекле, в скором времени доберутся до Петербурга, сообщил Лайфу официальный официальный представитель АК "Россия".

41 пассажир отправлен в Москву рейсом "Аэрофлота" в 17:10, 39 пассажиров улетят в Петербург рейсом FV-6242 из Минеральных Вод

Согласно онлайн-табло аэропорта в Ростове-на-Дону, отправление рейса Минеральные Воды — Петербург ожидается в 21:15, прибудет он в Северную столицу в 23:45.

Ранее сообщалось, что рейс 6891, следовавший по маршруту Симферополь — Петербург, экстренно приземлился в Ростове-на-Дону. Приземление прошло в штатном режиме, никто не пострадал. На время ожидания пассажирам были предоставлены напитки и питание.