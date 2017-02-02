Электроснабжение в Лужском районе Ленинградской области восстановлено

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Электроснабжение в Лужском районе Ленинградской области восстановлено

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Фото: © L!FE

Аварийно-восстановительные работы в Лужском районе Ленинградской области завершены, электроснабжение восстановлено, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По состоянию на 20:10 электроснабжение в Оредеже восстановлено в полном объёме. В зоне отключения находилось 2714 человек.

Как сообщалось ранее, в 19:20 дежурному МЧС поступило сообщение об отключении электроснабжения в посёлке Оредеж. Аварийно-восстановительные работы велись двумя бригадами Кингисеппских сетей ОАО "Ленэнерго".

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