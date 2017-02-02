В Петербурге у ТРК "Нарва" неизвестные с газовым баллоном напали на мужчину

Пострадавшему оказали помощь медики скорой помощи, задержать нападавших по горячим следам не удалось.

Как стало известно Лайфу, неподалёку от торгово-развлекательного комплекса "Нарва" на Ленинском проспекте несколько неизвестных злоумышленников напали на мужчину. Вначале они повалили его на землю и избили его руками и ногами.

Житель Петербурга попытался оказать сопротивление напавшим на него у ТРК "Нарва", но один из злоумышленников распылил ему в лицо баллон со слезоточивым газом.

После инцидента нападавшие разбежались, задержать их по горячим следам полицейским не удалось. Пострадавшему мужчине оказали помощь медики скорой помощи.