Зоозащитники угрожают молодой паре из Петербурга, которая спасает собак

Волонтёры шлют им угрозы расправой, поливают грязью и требуют вернуть собранные на животных деньги.

Защитники животных угрожают молодой семейной паре, которая спасает бездомных собак. В начале января Екатерина и Алексей спасли девятерых замерзающих щенков — забрали их со свалки, вылечили и пристроили, а после взяли к себе ещё и мать щенят. Но не всем это понравилось. Некоторые зоозащитники уверены, что молодые люди заработали деньги, потратили их на свои нужды и держат собаку в ужасных условиях.

Зооволонтёры угрожают расправой молодой паре, утверждая, что те зарабатывают на животных

— Все девять щенков быстро нашли себе хозяев, а на оставшиеся средства мы решили помочь их маме. Отвезли её в ветклинику и определили в гостиницу для животных. Однако зооволонтёры требуют от нас вернуть им деньги, которые были собраны на собаку и щенков. Нам приходят от этих людей угрозы расправой, нас поливают грязью. Они утверждают, что собаку мы уже выбросили, а деньги потратили на себя, — рассказала Лайфу Екатерина.

Кинолог из зоогостиницы, узнав об этой истории, попросил молодых людей не предавать огласке ни её название, ни его имя, поскольку однажды подобные "зооволонтёры" уже подожгли гостиницу и отравили нескольких собак.

Екатерина и Алексей, опасающиеся за своё здоровье и жизни животных, написали заявление в полицию об угрозах, вымогательстве и клевете. Собаку в итоге они решили оставить жить у себя.

Все девять найденных на свалке щенков вылечены и пристроены в хорошие руки

Ранее сообщалось, что Екатерина и Алексей спасли девятерых замерзающих щенков, которых кто-то оставил погибать на свалке.