Похитившая коляску с ребёнком, убегая от школы, чуть не попала под машину

Женщина, держа двухлетнего мальчика на руках, перебегала дорогу и создавала аварийную ситуацию.

В распоряжении Лайфа оказалась видеозапись, на которой запечатлён момент аварийной ситуации с участием женщины, укравшей 2-летнего ребёнка из коляски.

На видео попал момент, когда похитившая ребёнка, перебегая дорогу, чуть не попадает под колёса машины

На кадрах видно, как задержанная выбегает из дворов прямо на проезжую часть, где на скорости мчатся автомобили. Один из них чуть не сбивает её вместе с ребёнком на руках, однако водитель вовремя успевает среагировать и избежать столкновения.

Напомним, коляску с ребёнком похитили от школы на Эрлеровском бульваре в Петродворцовом районе. Пустую коляску позже нашли в Стрельне. Полицейские задержали предполагаемую похитительницу. Главное следственное управление СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по статье УК РФ "Похищение" после пропажи двухлетнего Артёма М. в Петергофе. В данный момент ребёнок передан родителям. Мотивы и обстоятельства преступления выясняются.