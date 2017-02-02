Во Фрунзенском районе открытым огнём горит квартира в многоэтажке

В настоящий момент спасатели проводят эвакуацию жильцов многоэтажного дома в Купчино.

В четверг около 22:00 спасательные службы Петербурга получили сигнал о сильном задымлении подъезда в многоэтажном доме, расположенном в третьем корпусе дома № 35 по Софийской улице.

В Купчино огонь полностью охватил трёхкомнатную квартиру на шестом этаже многоэтажного дома, проводится эвакуация

Видео с места происшествия прислал в редакцию гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

После прибытия на место происшествия первых подразделений МЧС выяснилось, что огонь уже полностью охватил трёхкомнатную квартиру на шестом этаже. Организована срочная эвакуация, спасатели выводят на улицу десятки жильцов дома.