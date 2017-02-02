Лайф публикует видео задержания похитительницы двухлетнего ребёнка в Петербурге

Женщину, похитившую коляску с ребёнком от школы на Эрлеровском бульваре в Петербурге, доставили в 31-й отдел полиции Кировского района. Задержанная пребывала в неадекватном состоянии и ругалась матом на сотрудников полиции.

В распоряжении Лайфа оказались кадры задержания женщины, похитившей двухлетнего ребёнка в Петергофе

Наряд полиции задержал подозреваемую неподалёку от станции метро "Автово". Она сразу же вызвала подозрения у представителей правопорядка. После того как женщину остановили, она не смогла назвать имя и дату рождения ребёнка. Кроме того, злоумышленница забыла, куда шла.

Выяснилось, что задержанная 14 раз была ранее судима за различные преступления.

Напомним, ребёнка в коляске похитили в Петродворцовом районе Петербурга. Пустую коляску позже нашли в Стрельне. Момент похищения попал на видео.