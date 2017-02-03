Отец похищенного ребёнка выразил благодарность полицейским, нашедшим его сына

Отец найденного после похищения на Эрлеровском бульваре в Петербурге двухлетнего мальчика выразил благодарность сотрудникам полиции за выполненную работу.

Петербуржец, у которого похитили ребёнка, на камеру поблагодарил полицейских за возвращение сына и задержание подозреваемой

— Хотелось бы выразить благодарность всем сотрудникам полиции, которые принимали участие в поиске моего ребёнка, и сказать большое спасибо, — заявил отец найденного мальчика Максим Мирошниченко.

Напомним, ребёнка в коляске похитили в Петродворцовом районе Петербурга. Момент похищения попал на видео. Позже наряд полиции задержал подозреваемую неподалёку от станции метро "Автово".