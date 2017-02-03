Экс-супруга Кержакова взяла дочку на встречу с участницей "Битвы экстрасенсов"

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Экс-супруга Кержакова взяла дочку на встречу с участницей "Битвы экстрасенсов"

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Фото: © L!FE

Экс-супруга одного из лучших бомбардиров российского футбола Александра Кержакова, Екатерина Сафронова, встретилась с участницей "Битвы экстрасенсов" Татьяной Лариной в ресторане быстрого питания на Богатырском проспекте в Петербурге.

На встречу с ведьмой бывшая жена Кержакова пришла со своей маленькой дочкой Стефанией.

Гражданский репортёр через приложение Lifecorr (можно скачать для iOS и Android) прислал в редакцию видео из кафе, где встречались дамы.

Как сообщила Лайфу Сафронова, это была обычная встреча и профессиональная помощь экстрасенса ей сейчас не требуется.

— Давно дружим, мы очень хорошие друзья, общаемся уже несколько лет. У нас же в социальных сетях даже есть общие фотографии, поэтому здесь чего-то удивительного нет, — сказала Екатерина Сафронова.

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