Экс-супруга Кержакова взяла дочку на встречу с участницей "Битвы экстрасенсов"

Экс-супруга одного из лучших бомбардиров российского футбола Александра Кержакова, Екатерина Сафронова, встретилась с участницей "Битвы экстрасенсов" Татьяной Лариной в ресторане быстрого питания на Богатырском проспекте в Петербурге.

На встречу с ведьмой бывшая жена Кержакова пришла со своей маленькой дочкой Стефанией.

Гражданский репортёр через приложение Lifecorr (можно скачать для iOS и Android) прислал в редакцию видео из кафе, где встречались дамы.

Как сообщила Лайфу Сафронова, это была обычная встреча и профессиональная помощь экстрасенса ей сейчас не требуется.

— Давно дружим, мы очень хорошие друзья, общаемся уже несколько лет. У нас же в социальных сетях даже есть общие фотографии, поэтому здесь чего-то удивительного нет, — сказала Екатерина Сафронова.