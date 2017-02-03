В Петербурге столкнулись две маршрутки, одна влетела в столб и сбила пешеходов

В Петербурге в пятницу около 7:00 на перекрёстке улицы Типанова и проспекта Космонавтов столкнулись две маршрутки и иномарка. Один из автобусов влетел в столб на тротуаре.

В Московском районе столкнулись две маршрутки, одна влетела в столб и сбила людей. Пострадали 10 человек, 5 в тяжёлом состоянии.

Фото: © vk.com/spb_today

Всё произошло в зоне пешеходного перехода, при этом маршрутка сбила людей. Как стало известно Лайфу, восемь бригад скорой помощи направили для оказания помощи пострадавшим в массовой аварии.

По данным источника в правоохранительных органах, пострадали 10 человек - в их числе как пешеходы, так и пассажиры маршрутных автобусов. Пять из них получили тяжелейшие травмы и были госпитализированы, ещё пятерых врачи осмотрели на месте происшествия. В основном, у пострадавших медики диагностировали различные ушибы и переломы.

Видео с места происшествия прислал пользователь приложения LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).