С петербургских рынков изъяли почти 3 тонны табака для кальянов

В Петербурге таможенники изъяли 2,7 тонны кальянного табака без акцизных марок. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной оперативной таможни, контрафактный табак изъяли с территории рынков Апраксин Двор и на улице Салова.

С рынков Апраксин Двор и на улице Салова изъяли почти 3 тонны табака для кальяна и более 1,2 тысячи электронных сигарет

— Было выявлено 4 магазина, в которых производилась незаконная реализация кальянного табака, а также 3 складских помещения, в которых был обнаружен безакцизный товар, — уточнили в ведомстве.

Видео: © пресс-служба СЗТУ

У проверяющих возникли также претензии к 1210 электронных сигаретам, их изъяли из продажи.