В Петербурге избитая пенсионерка сообщила врачам, что на неё напала внучка

Вечером 1 февраля в Александровскую больницу была доставлена 79-летняя пенсионерка. Врачи диагностировали у неё сотрясение головного мозга и множественные ушибы. Состояние бабушки оценивается как средней тяжести.

Бабушка, поступившая в Александровскую больницу с ушибами и сотрясением мозга, рассказала врачам, что её избила внучка

Пострадавшая пояснила врачам, что её избила внучка. Как сообщил источник в правоохранительных органах, часть квартиры, в которой проживает пострадавшая, принадлежит её внучке. Предположительно, конфликт мог возникнуть на фоне раздела имущества. Соседи характеризуют пенсионерку как неконфликтную.