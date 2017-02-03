Пострадавшим пассажирам маршрутки помогали выбраться из салона очевидцы

Очевидцы аварии в Московском районе Петербурга рассказали о том, как всё произошло. Сергей Ворошилов переходил дорогу по противоположной стороне, когда столкнулись автобусы и сбили людей.

Очевидцы рассказали, что первую помощь пассажирам врезавшейся на Космонавтов маршрутки оказали прохожие, переходившие дорогу.

— Смотрю, народ уже бежит, чтобы помогать. Смотрю, из окон помогают вылезти, двери задние пытаются взломать, чтобы люди вышли, которые там остались. Я видел, что, по-моему, водителя зажало, потому что в этой всей каше голова застряла, — рассказал он.

Ещё один свидетель последствий аварии застал на месте работников скорой помощи, которые помогали лежащей на асфальте девушке.

По уточнённым данным, в массовой аварии пострадало 9 человек. Из них трое в тяжёлом состоянии, шестеро — в состоянии средней степени тяжести.

Следственный комитет по Петербургу возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Смотрю, народ уже бежит, чтобы помогать. Смотрю, из окон помогают вылезти, двери задние пытаются взломать, чтобы люди вышли, которые там остались. Я видел, что, по-моему, водителя зажало, потому что в этой всей каше голова застряла. Очевидец Сергей Ворошилов.

Авария с тремя участниками — двумя маршрутками и автомобилем "дэу-нексия" — произошла в пятницу, 3 февраля, около 7:00 на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова. Из-за столкновения один из автобусов врезался в столб и сбил стоящих на остановке людей. От удара маршрутку буквально смяло.