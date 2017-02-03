В желудке пострадавшей врачи обнаружили камнеобразные шары, по размеру схожие с мандаринами.

В одну из больниц Санкт-Петербурга экстренно доставили 31-летнюю женщину с сильными болями в животе. Диагностика не дала врачам конкретных ответов о причинах недомогания, поэтому медики приняли решение о хирургическом вмешательстве.

Петербурженка попала в реанимацию после месяца диеты на хурме

В ходе операции женщине препарировали желудок, из которого извлекли несколько камнеобразных шариков размером с мандарин. Пациентка пояснила, что в течение месяца до госпитализации она сидела на диете на хурме, употребляя ягоды килограммами. Именно вязкая хурма, по версии врачей, стала причиной образования камней.

В данный момент женщина продолжает находиться в больнице и приходить в себя после операции.