В Петербурге задержали грабителя, жестоко избившего продавца салона связи

Петербургским полицейским удалось задержать грабителя, который 4 января избил продавца салона сотовой связи на проспекте Художников, украв при этом 32 мобильных телефона.

Полиция Петербурга задержала грабителя, жестоко избившего продавца салона сотовой связи

Как стало известно Лайфу, преступником оказался 30-летний уроженец города Баку. Правоохранителям удалось частично изъять награбленное. На данный момент подозреваемый заключён под стражу, в его отношении заведено уголовное дело по статье о грабеже.