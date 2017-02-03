Задержанной вечером 2 февраля 46-летней похитительнице ребёнка в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга предъявили обвинение. Как рассказали в городском СКР, женщина отказалась от дачи показаний, не объяснив причину своего поступка.
Похитительница ребёнка в Петергофе отказалась объяснять причину своего поступка
По данным следствия, наряд полиции подозреваемую неподалёку от станции метро "Автово". После того как женщину остановили, она не смогла назвать имя и дату рождения ребёнка. Кроме того, злоумышленница забыла, куда шла. Выяснилось, что задержанная 14 раз была ранее судима за различные преступления.
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