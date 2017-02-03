Оперативника, вымогавшего деньги у пойманного насильника, арестовали

Вечером 2 февраля Кировский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в отношении ранее задержанного Ивана Мовсесяна. Он является оперативником, которого подозревают в вымогательстве денег у пойманного насильника. Решением суда Мовсесян арестован на 2 месяца.

Оперативника, подозреваемого в вымогательстве денег у насильника, накануне вечером арестовал Кировский районный суд

Ранее в полицию Кировского района обратилась женщина с заявлением об изнасиловании. Пострадавшая передала правоохранителям данные предполагаемого обидчика, и в скором времени злоумышленника задержали. Однако давать делу ход оперативники сразу не стали.

Позднее пятерых оперативников задержали по подозрению в мошенничестве. Второго февраля следственными органами СУ СКР по Санкт-Петербургу предъявлено обвинение Вячеславу Попкову и Ивану Мовсесяну — оперуполномоченным группы уголовного розыска 64-го отдела полиции — в совершении мошенничества и превышении должностных полномочий.