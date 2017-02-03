Пострадавшим пассажирам маршрутки, влетевшей в столб, выплатят страховку

Пассажиры маршрутки, которая сегодня попала в аварию в Московском районе, были застрахованы. Об этом Лайфу сообщили в транспортной компании ООО "АТП БАРС2".

— У нас все пассажиры застрахованы, всё как положено. Они обратятся в страховые компании, — уточнили в компании.

Пострадавшим пассажирам маршрутки выплатят страховку Перевозчик ранее оформил страховку на пассажиров. Автобус врезался в столб на проспекте Космонавтов и сбил пешеходов.

Также сотрудники предприятия рассказали подробности аварии. По данным перевозчика, автобус двигался на зелёный свет, а его не пропустила встречная машина.

В аварии пострадал водитель автобуса. В состоянии средней степени тяжести он находится в больнице.

По уточнённым данным, в массовой аварии пострадало 9 человек. Из них трое в тяжёлом состоянии, шестеро — в состоянии средней степени тяжести.

СУ СКР по Петербургу возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Авария с тремя участниками — двумя маршрутками и автомобилем "Дэу-нексия" — произошла в пятницу, 3 февраля, около 7:00 на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Типанова. Из-за столкновения один из автобусов врезался в столб и сбил стоящих на остановке людей. От удара маршрутку буквально смяло.