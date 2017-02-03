Петербуржец при ремонте обнаружил в стене дома ружьё

Мужчина решил добровольно сдать оружие в правоохранительные органы и получить компенсацию.

Житель посёлка Парголово при проведении ремонта в частном доме обнаружил спрятанное в стене дома охотничье ружьё. Неожиданную находку гражданин сдал в местный отдел правоохранительных органов. Выяснилось, что оружие когда-то принадлежало отцу мужчины.

Житель Петербурга при ремонте своего дома обнаружил спрятанное в стену ружьё

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, двустволка была спрятана в нише в стене одного из подсобных помещений здания. За добровольную сдачу оружия положена компенсация в размере 4 тыс. рублей.