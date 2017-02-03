По вечерам в небе над Петербургом можно будет увидеть МКС

Наблюдать за пролётом станции можно, заранее убедившись, что южный горизонт не закрыт деревьями и домами.

В ближайшую неделю жители Петербурга в очередной раз смогут наблюдать в небе пролёт Международной космической станции — в вечернее время суток её траектория будет проходить над большей частью территории России.

Увидеть МКС можно при ясном и незасвеченном небе, желательно воспользоваться для наблюдения за объектом телескопом.

По словам астрономов, для наблюдения желательно заранее убедиться, что южный горизонт не закрыт деревьями и домами.

"МКС видна невооружённым глазом и даже бывает ярче любой звезды, но только очень низко над горизонтом проходит, над южной его частью", ведущий научный сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров.

График пролёта МКС над Санкт-Петербургом и другими городами России размещён на сайте Роскосмоса.