Грудь, как у Кати Самбуки: петербургский хирург испортил мечту москвички

После серии операций соски стали смотреть в разные стороны, а шрамы не заживают, возмущается девушка.

Жительница Подмосковья Василиса С. когда-то мечтала о груди, как у знаменитой Кати Самбуки, но теперь ей нужно прятать свой бюст от посторонних глаз. По словам девушки, в результате трёх пластических операций, сделанных после родов в петербургской клинике, её грудь находится в плачевном состоянии.

Петербургский хирург испортил грудь москвички, которая хотела себе бюст как у Кати Самбуки

Сразу после операции у девушки образовалась гематома, одна грудь при этом была больше другой. На четвёртый месяц после первой операции одна грудь девушки лопнула и начала гноиться. Врач посоветовал Василисе самой делать прокалывания и проводить чистку. Только спустя полгода девушке была проведена повторная операция, однако по прибытии в Москву один из имплантов сместился, утверждает пациентка.

Василиса позволила хирургу зашить себе надрез на груди, а теперь хочет добиться наказания или хотя бы выплаты потраченных денег, поскольку сейчас её соски смотрят в разные стороны, а шрамы не заживают.