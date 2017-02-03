Шнуров нецензурно поздравил подписчиков в День борьбы с ненормативной лексикой

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров поздравил своих подписчиков с Днём борьбы с ненормативной лексикой. На своих страницах в соцсетях он разместил пост, выражающий его отношение к обсценной лексике.

И когда наступит окончательная и безоговорочная победа, тогда ненормативной лексики вовсе не станет, и какой-нибудь "х**" будет обычным многозначным словом, каким он всегда и был, но не нормативно, Сергей Шнуров.

— Сегодня вся прогрессивная общественность отмечает Всемирный День Борьбы с ненормативной лексикой. Поздравляю! Вперёд к назначенной цели! И когда наступит окончательная и безоговорочная победа, тогда ненормативной лексики вовсе не станет, и какой-нибудь "х**" будет обычным многозначным словом, каким он всегда и был, но не нормативно! — написал музыкант.

Правда, позднее он исправил своё сообщение и убрал нецензурщину из него.

Шнуров в своём творчестве обращается к мату, пожалуй, чаще других исполнителей. На его концерты не раз жаловались поборники нравственности, но, как правило, проверки полицейских заканчивались ничем.