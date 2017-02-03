Обвиняемый в гибели Павла Солтана и его супруги водитель предстанет перед судом

В совершении ДТП, в котором погибли зампредседателя Законодательного собрания Петербурга с супругой, обвиняется Дмитрий Изотов.

Утверждено обвинительное заключение по делу в отношении Дмитрия Изотова, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьёй 264 УК РФ "Нарушение ПДД, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью трёх лиц", сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Водитель, обвиняемый в гибели Павла Солтана и его супруги и утверждавший ранее о своей полной невиновности, предстанет перед Всеволожским городским судом

Следствием установлено, что 14 августа 2016 года Изотов, управляя автомобилем "Мерседес — С 200", на сорок третьем километре трассы Парголово — Огоньки выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с легковым автомобилем марки "Тойота".

В результате находившийся за рулём "тойоты" заместитель председателя ЗакСа Петербурга Павел Солтан и его супруга погибли, а их дочь и два пассажира автомобиля "Мерседес", включая малолетнего ребёнка, тяжело пострадали.