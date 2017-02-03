Детей спасли через окно горящей квартиры на Народной улице

Из квартиры, где горели коридор и комната, пожарные вывели по выдвижной лестнице несколько человек.

В пятницу в Невском районе Петербурга в доме № 54 по Народной улице загорелась двухкомнатная квартира. На место оперативно прибыло сразу несколько пожарных расчётов.

Детей из полностью выгоревшей квартиры спасатели вынесли по выдвижной лестнице

Видео с места происшествия прислал в редакцию гражданский корреспондент через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

Как сообщил Лайфу источник в оперативных службах, сообщение о пожаре поступило в 13:07. В двухкомнатной квартире горели коридор и комната. В ходе работы пожарных был спасён мужчина, шесть человек вывели из горящей квартиры и соседних с ней квартир по лестнице. В 13:30 пожар был локализован.