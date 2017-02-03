"Волшебный телепорт" через пол-Петербурга за 300 рублей

В ночь на 4 февраля за проезд по Центральному участку Западного скоростного диаметра станут брать деньги.

Проезд по Северному и Южному участкам магистрали сейчас обходится в 100 и 80 рублей соответственно. Ко вводу платы на Центральном участке, который месяц тестировался в бесплатном режиме, оператор автотрассы – ООО "Магистраль Северной столицы" (МСС) – приготовил ряд новшеств.

Так, весь ЗСД, от севера до юга, будет поделён на пять тарифных зон. МСС уравнял стоимость проезда по ним. Всё это выглядит логично: по мнению автоэкспертов, большая часть автомобилистов пользуется не всей трассой, а "срезает" городские пробки по её участкам.

Для автомобилистов, которые оплачивают поездки наличными, по банковской карте или с помощью БСК, стоимость проезда одной зоны составит 60 рублей. Это тариф для транспортных средств первого класса – легковых автомобилей и мотоциклов. За проезд по всему диаметру их владельцы заплатят, таким образом, 300 рублей.

Ночные скидки для всех категорий транспорта с "наличкой" и картами отменяются. Тем самым операторы магистрали стимулируют приобретать средства моментальной оплаты проезда – транспондеры, которые купили уже 60% автовладельцев, пользующихся услугами ЗСД. Базовые тарифы для их обладателей на 15% ниже, чем для других ездоков, а ночью (с полуночи до шести утра) водители с транспондерами будут оплачивать половину тарифа.

Ещё счастливей владельцев транспондеров делает уже запущенная система оплаты проезда Flow+, посредством которой водитель платит только за те километры, которые он проехал. Для этого на каждом из съездов (а их на СЗД больше, чем тарифных зон) установили спецустройства с антеннами, которые считывают информацию с транспондера и фиксируют проезд автомобиля. Тормозить перед "счётчиками" не надо: главное, чтобы транспондер был закреплён правильно (на стекле, а не в бардачке), баланс пополнялся исправно, а номера автомобиля были чистыми. Последний пункт важен, если устройство все-таки не считало информацию с транспондера при выезде, и для автоматики автомобиль "завис" на ЗСД. Контролёры проверят данные о поездке и "сминусуют" баланс.

Экономия для владельцев транспондеров получается ощутимой. Например, вам нужно проехать участок ЗСД от улицы Благодатной до Краснопутиловской улицы. Сейчас проезд авто первого класса за "наличку" обойдётся в 45 рублей, завтра – уже в 60. Если купить транспондер, поездка будет стоить всего в 7,4 и 9,4 рубля соответственно.

По всей трассе владелец транспондера днём проедет за 229 рублей (против 300 "налом"), ночью - за 115.

Особо предприимчивые петербуржцы, "налепив" транспондер, пытаются протестировать больше способов экономить на магистрали. Один из них пользователи автосообщества в ЖЖ SPb-auto назвали "паровозной халявой". "Изобретатель" с патологической тягой обмануть систему умудрился, с его слов, аж шесть раз бесплатно проехать полосу с транспондером. Он "догнал" впереди идущую машину у будки оплаты и проследовал вместе с ней под открытый шлагбаум. Транспондер не пикнул и в "личном кошельке" денег не убавилось.

"Сопесочники" к рационализатору отнеслись, мягко говоря, плохо. Жаждущих повторить трюк почти не нашлось, зато желающих обвинить в нечестности в духе "нищебродство в голове" было предостаточно. Ведь не факт, что автоматика сочла "преследователя" прицепом впередиидущего автомобиля. Если датчики решили, что у "паровоза" четыре оси, первая машина заплатит по максимальному тарифу, а это как минимум нечестно. Есть риск и получить шлагбаумом по куполу или бампером по бамперу: многие комментаторы проходили это, и не раз.

В целом к вводу оплаты по всей трассе ЗСД потенциальные пользователи отнеслись с грустью в разной степени. Одни пишут "Эх, как хорошо было в центре в этот месяц", другие планируют отказаться от "волшебной телепортации" из принципа, а третьи шутят, что с ЗСД недаром открывается прекрасный вид на "Зенит-Арену". Подразумевая, видимо, что рядовым петербуржцам за всё прекрасное в городе приходится платить дважды. Именно этот аспект – город вложился в дорогу, а налогоплательщики платят за проезд по ней – не раз ставили на вид чиновникам из Смольного, но пока безуспешно.

А вложил город немало. Напомним, стоимость всей трассы составила порядка 200 млрд рублей, из них в 120 млрд обошелся профинансированный совместно с инвесторами Центральный участок. По договору о ГЧП, Смольный до 2019 года компенсирует оператору убытки, и лишь после выхода на окупаемость может рассчитывать на поступления дохода в бюджет.