Петербуржец принял декоративный холм за кучу мусора и попросил снести его

Житель города обвинил чиновников в формальном подходе к решению проблем благоустройства.

Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Р. попросил администрацию Красногвардейского района снести кучу строительного мусора, сваленного на улице Передовиков. Жалобу мужчина отправил через официальный портал, созданный по инициативе губернатора Георгия Полтавченко.

Житель Петербурга принял декоративный холм за кучу строительного мусора и попросил снести его

В первом ответе от властей автору жалобы пояснили, что территория находится в удовлетворительном состоянии. Сам участок земли, на котором возникла куча, предназначен для строительства бани и кафе. По словам жителя города, администрация формально отнеслась к проверке, а строительный мусор продолжает портить вид улицы и вредить деревьям.

Через некоторое время заявителю пришёл новый ответ. Заместитель главы администрации Альберт Садыков со второй попытки разобрался в проблеме и уточнил, что указанный холм — объект благоустройства, за состоянием которого следит частная компания.