На КАД из-за массовой аварии с участием шести машин перекрыты три полосы

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На КАД из-за массовой аварии с участием шести машин перекрыты три полосы

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Фото: © LifeCorr

По сообщению дежурного диспетчера автодороги, всего на коротком участке трассы в районе Витебского проспекта произошло несколько ДТП.

Днём 3 февраля на кольцевой автодороге произошла массовая авария, в которой пострадало три человека.

На КАД из-за массовой аварии перекрыто три полосы.

ДТП с участием шести машин случилось на внутренней стороне кольцевой перед съездом на Витебский проспект.

Фото и видео с места происшествия прислали в редакцию Лайфа гражданские репортёры через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).

Как сообщил дежурный диспетчер КАД, причина аварии на данный момент неизвестна, однако это ДТП — не единственное на этом участке.

<p>Фото: © yandex.ru</p>

— Произошло попутное столкновение шести автомобилей, трое пострадавших. Вторая, третья и четвёртая полосы закрыты, перекрыты машинами, на месте работает бригада МЧС, скорая помощь, ГИБДД, — сообщил диспетчер.

<p>Фото: © vk.com/spb_today</p>

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