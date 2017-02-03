На КАД из-за массовой аварии с участием шести машин перекрыты три полосы

Днём 3 февраля на кольцевой автодороге произошла массовая авария, в которой пострадало три человека.
На КАД из-за массовой аварии перекрыто три полосы.
ДТП с участием шести машин случилось на внутренней стороне кольцевой перед съездом на Витебский проспект.
Фото и видео с места происшествия прислали в редакцию Лайфа гражданские репортёры через приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android).
Как сообщил дежурный диспетчер КАД, причина аварии на данный момент неизвестна, однако это ДТП — не единственное на этом участке.
— Произошло попутное столкновение шести автомобилей, трое пострадавших. Вторая, третья и четвёртая полосы закрыты, перекрыты машинами, на месте работает бригада МЧС, скорая помощь, ГИБДД, — сообщил диспетчер.
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