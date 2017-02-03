Киднепперша из Петергофа: Это мой родной ребёнок, я его не воровала

Женщина, похитившая двухлетнего ребёнка в Петергофе, заявила в пятницу в суде, что является его матерью.

Похитительница ребёнка в Петергофе: Я просто пошла с ним гулять в парк. Это мой родной ребёнок, я его не воровала

Как сообщалось ранее, ребёнка в коляске похитили в Петергофе 2 февраля. Пустую коляску позже нашли в Стрельне. Момент похищения попал на видео. Наряд полиции задержал подозреваемую неподалёку от станции метро "Автово". После того как женщину остановили, она не смогла назвать имя и дату рождения ребёнка и сказать, куда идёт. Выяснилось, что задержанная 14 раз была ранее судима за различные преступления, в том числе за кражи, мошенничество и грабёж.