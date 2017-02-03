Дилер с тремя килограммами марихуаны в авто попался из-за непристёгнутого ремня

Полиция нашла три килограмма марихуаны у нарушителя ПДД Мужчину остановили из-за непристёгнутого ремня, но при осмотре в багажнике его машины обнаружили два мусорных мешка с наркотиком

Наркодилер-неудачник попался сотрудникам ГИБДД Петербурга в ночь со 2 на 3 февраля. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу, мужчину остановили на Московском проспекте у дома № 127 из-за нарушения правил дорожного движения: как заметили работники ГИБДД, водитель не был пристёгнут ремнём безопасности.

При осмотре автомобиля нарушителя сотрудники полиции наткнулись на настоящий "клад": в багажнике лежало два мусорных мешка, набитых наркотическим веществом. Всего из автомобиля мужчины было изъято 2,7 кг марихуаны.

Мужчину задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.