Метростроители приступили к проходке на Лахтинско-Правобережной линии

На строящемся участке Лахтинско-Правобережной линии метрополитена начинается проходка одного из перегонных тоннелей, соединяющих станции "Спасская" и "Большой проспект" ("Горный институт").

Строители приступили к проходке на Лахтинско-Правобережной линии метро

В шахте на Большом проспекте В.О. пройден основной ствол, смонтирован горный комплекс и подготовлено всё необходимое оборудование. Проходка достигнет перегонного тоннеля длиной более 2100 метров в сторону станции "Театральная".

Параллельно на углу Косой линии и Большого проспекта В.О., где будет располагаться вестибюль станции "Большой проспект", щит "Аврора" приступит к проходке эскалаторного тоннеля. Работы планируется начать в нынешнем году.

По графику Смольного движение на участке ветки планируется запустить в четвёртом квартале 2019 года. Общая протяжённость отрезка составит 3,63 км.