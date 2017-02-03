Красотка с сайта знакомств отказалась вернуть петербуржцу взятые в долг деньги

Вирутальное знакомство с девушкой спустя полтора года обернулось для Станислава Ефремова потерей денег, многочисленными звонками, поисками родни новой знакомой и судом. При этом сама Диана Горячко уверяет, что деньги, якобы взятые ею в долг, были потрачены на свиданиях.

– Познакомился на сайте знакомств с девушкой. Просто сначала общались, переписывались. Дальше она втёрлась в доверие. У нас есть общий город [Кингисепп], из которого она [родом] и мои родственники. Видел я её всего пару раз. Потом она как-то позвонила, умоляла помочь ей деньгами – 27 тысяч рублей дать ей в долг. У меня их не было и я отказался, но она еще некоторое время просила, и я нашёл, – вспоминает Станислав.

В третий раз Станислав увиделся с девушкой, чтобы передать ей деньги. Молодой человек рассказал Лайфу, что Диана сама предложила написать расписку, по которой она должна была вернуть всю сумму через две недели.

Спустя две недели девушка перестала брать трубку, но отвечала на сообщения. На просьбу вернуть деньги девушка говорила, что сделать этого не может, и каждый раз по разным причинам: беременность, нет денег, уволили с работы. На предложение вернуть одолженную сумму частями, девушка ответила: "Ты же мужчина. Для тебя это незначительная сумма".

Красотка с сайта знакомств взяла в долг деньги у петербуржца Многочисленные звонки девушке, беседы с её родителями и даже суд не помогли молодому человеку вернуть одолженные 27 тыс. рублей.

– В итоге дело закончилось тем, что денег я не увидел. Расписка есть – я решил подать в суд. Так как она была прописана в Кингисеппе, в суд надо было ехать туда. Подавал два раза иск. Оба раза мне его возвращали, потому что я составлял его сам без адвоката и там были недочеты, – объясняет Станислав.

Параллельно с судом молодой человек пытался найти Диану, но безуспешно. С помощью родственников ему удалось выйти на родителей девушки: мама Дианы проявила согласилась заплатить долг за дочь, но в рассрочку. В итоге от неё Станислав получил около полутора тысяч рублей.

Попытки добиться справедливости через суд также были неудачными. После того, как из-за недочётов иск летом прошлого года был возвращён во второй раз, Станислав решил оставить всё как есть. Молодой человек решил разместить пост-предупреждение о Диане в социальных сетях, чтобы другие пользователи вдруг не стали жертвами обворожительной девушки.

По словам Дианы, деньги, о которых говорит Станислав, не были переданы ей в долг, а были потрачены молодым человеком во время романтических отношений между ними. При этом девушка уклонилась от комментария по поводу долговой расписки. В беседе с Лайфом девушка добавила, что если у Станислава остались к ней вопросы, то он может обратиться к ней напрямую.