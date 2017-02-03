Красотка с сайта знакомств отказалась вернуть петербуржцу взятые в долг деньги

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Красотка с сайта знакомств отказалась вернуть петербуржцу взятые в долг деньги

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Фото: ©L!FE

Вирутальное знакомство с девушкой спустя полтора года обернулось для Станислава Ефремова потерей денег, многочисленными звонками, поисками родни новой знакомой и судом. При этом сама Диана Горячко уверяет, что деньги, якобы взятые ею в долг, были потрачены на свиданиях.

– Познакомился на сайте знакомств с девушкой. Просто сначала общались, переписывались. Дальше она втёрлась в доверие. У нас есть общий город [Кингисепп], из которого она [родом] и мои родственники. Видел я её всего пару раз. Потом она как-то позвонила, умоляла помочь ей деньгами – 27 тысяч рублей дать ей в долг. У меня их не было и я отказался, но она еще некоторое время просила, и я нашёл, – вспоминает Станислав.

В третий раз Станислав увиделся с девушкой, чтобы передать ей деньги. Молодой человек рассказал Лайфу, что Диана сама предложила написать расписку, по которой она должна была вернуть всю сумму через две недели.

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Спустя две недели девушка перестала брать трубку, но отвечала на сообщения. На просьбу вернуть деньги девушка говорила, что сделать этого не может, и каждый раз по разным причинам: беременность, нет денег, уволили с работы. На предложение вернуть одолженную сумму частями, девушка ответила: "Ты же мужчина. Для тебя это незначительная сумма".

Красотка с сайта знакомств взяла в долг деньги у петербуржца

Многочисленные звонки девушке, беседы с её родителями и даже суд не помогли молодому человеку вернуть одолженные 27 тыс. рублей.

– В итоге дело закончилось тем, что денег я не увидел. Расписка есть – я решил подать в суд. Так как она была прописана в Кингисеппе, в суд надо было ехать туда. Подавал два раза иск. Оба раза мне его возвращали, потому что я составлял его сам без адвоката и там были недочеты, – объясняет Станислав.

Параллельно с судом молодой человек пытался найти Диану, но безуспешно. С помощью родственников ему удалось выйти на родителей девушки: мама Дианы проявила согласилась заплатить долг за дочь, но в рассрочку. В итоге от неё Станислав получил около полутора тысяч рублей.

Попытки добиться справедливости через суд также были неудачными. После того, как из-за недочётов иск летом прошлого года был возвращён во второй раз, Станислав решил оставить всё как есть. Молодой человек решил разместить пост-предупреждение о Диане в социальных сетях, чтобы другие пользователи вдруг не стали жертвами обворожительной девушки.

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По словам Дианы, деньги, о которых говорит Станислав, не были переданы ей в долг, а были потрачены молодым человеком во время романтических отношений между ними. При этом девушка уклонилась от комментария по поводу долговой расписки. В беседе с Лайфом девушка добавила, что если у Станислава остались к ней вопросы, то он может обратиться к ней напрямую.

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