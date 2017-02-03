Судовладельца через суд заставляют поднять затонувшее судно "Монни"

Ленинградский межрайонный природоохранный прокурор направил в Кингисеппский горсуд иск в отношении владельца затонувшего судна "Монни". Таким образом, прокурор намерен через суд обязать ООО "ФиШиппинг" за свой счёт поднять принадлежащее компании судно со дна Финского залива.

Прокуратура через суд обяжет владельца затонувшего рыболовецкого судна "Монни" поднять его со дна Финского залива за счёт компании

— Нахождение в акватории Финского залива затонувшего судна "Монни" может привести к загрязнению воды, значительно ухудшить экологическую обстановку, негативно повлиять на состояние природной среды в связи с возможным попаданием в морскую среду вредных веществ, — сообщили в ведомстве.

Напомним, 4 января пропала направлявшаяся в порт Усть-Луга рыбацкая лодка "Монни". На её борту находились трое членов экипажа (41-летний капитан Александр Масленников и двое матросов — 41-летний Алексей Наговицын и 36-летний Андрей Чуманов) и пять тонн свежевыловленной рыбы. Судно обнаружили на дне Финского залива 14 января. Его уже обследовали водолазы.