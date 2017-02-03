Участник группы "Марсель" сделал предложение девушке после 3 месяцев знакомства

Клавишник группы "Марсель" Евгений Бабенко остановил свой выбор на модели из Петербурга Евгении Фёдоровой. Его избранница закончила Санкт-Петербургский политехнический университет и сейчас работает моделью как в России, так и за рубежом.

Музыкант рассказал Лайфу, что его свадьба состоится в начале апреля. Сейчас пара находится в поиске места для будущей церемонии. По словам Бабенко, празднование будет скромным.

Последний холостяк группы "Марсель" сделал предложение девушке Евгений Бабенко познакомился со своей избранницей, которая работает моделью, всего три месяца назад

— Мы решили пока обойтись без помолвочного кольца, договорились более скромно в этом плане. Платье она уже начала подбирать, — рассказал Лайфу музыкант.

Он добавил, что небольшой срок отношений перед свадьбой его не смущает. За благословением он специально ездил в Таиланд к своему духовному учителю.

— За это время мы успели понять, что близки друг другу по духу, этих трёх месяцев более чем достаточно было, — считает участник группы "Марсель".

Пара вместе практикует вегетарианство и ведический образ жизни.