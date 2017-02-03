Звёздный новичок петербургского клуба вышел на поле во втором тайме товарищеского матча с пражской "Спартой".

Футболисты "Зенита" на сборах в Испании проиграли чешской "Спарте" со счётом 0:2. При этом в составе сине-бело-голубых впервые на поле вышел защитник сборной Сербии Бранислав Иванович.

Иванович дебютировал в составе "Зенита" в товарищеском матче с чешской "Спартой". Он провёл на поле почти весь второй тайм и вышел на замену Анюкову

По ходу матча Иванович не отметился результативными действиями. Первую половину периода он был аккуратен и привыкал к своим одноклубникам. Защитник стал активнее к концу периода и прервал одну из опасных передач в штрафную сине-бело-голубых.

Серб подписал с "Зенитом" контракт на 2,5 года с возможностью продления ещё на сезон. С 2008 года футболист выступал за лондонский "Челси", выиграв в составе клуба Лигу чемпионов, Лигу Европы и английскую Премьер-лигу.