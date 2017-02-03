Хет-трик Мозякина помог "Металлургу" обыграть СКА в Магнитогорске

Лидирующие в регулярном сезоне КХЛ армейцы уступили в гостях действующим обладателям Кубка Гагарина.

Встреча лидеров двух конференций Континентальной хоккейной лиги в Магнитогорске завершилась поражением армейцев из Петербурга. Хозяева площадки победили со счётом 5:4 — исход матча решился в серии буллитов.

Шайбы в составе "Металлурга" в ворота армейцев в основое время забросили Ли и Мозякин (трижды), у СКА отличились Дацюк, Дадонов (дважды) и Коскиранта

Сыграв с "Металлургом", СКА завершил гостевые матчи в этом регулярном сезоне. Три оставшиеся игры чемпионата армейцы проведут дома. Ближайший матч состоится 14 февраля — в Ледовом дворце СКА сыграет со столичным "Спартаком", начало в 19.30. Прямая трансляция встречи — в телеэфире Life78.