В Эрмитаже назвали успешной выставку с мёртвыми животными Яна Фабра

На презентации каталога художника Михаил Пиотровский заявил, что выставка получилась именно такой, какой хотели видеть её создатели.

Вечером в пятницу, 3 февраля, в Эрмитаже презентовали новый красочный каталог выставки бельгийского художника "Ян Фабр. Рыцарь отчаяния — воин красоты". Книга была издана в Вене издательством Skira в 2017 году. На пресс-конференции, посвящённой выходу каталога, присутствовали сам художник, художественный руководитель выставки Барбара де Конинк, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и искусствовед Дмитрий Озерков.

В Эрмитаже презентовали каталог выставки "Ян Фабр. Рыцарь отчаяния воин красоты", изданный в Вене

Художественный руководитель выставки Барбара де Конинк заявила, что данный каталог — результат выдающейся совместной работы и вершина сотрудничества петербургского музея и художника. По её словам, бельгийский художник нашёл своё место в мире Эрмитажа. Руководитель выставки подчеркнула также, что в своей работе Ян Фабр основывается, в первую очередь, на работе старых мастеров.

А Михаил Пиотровский заявил, что только благодаря выставке Яна Фабра люди останавливаются в залах, где она размещена. По мнению директора Эрмитажа, в резонансе, который вызвала экспозиция, нет ничего удивительного, а организаторы выставки вполне довольны результатами.

— Выставка получилась такой, какой её задумывали. Всё оправдалось, и это большой успех всей команды. У нас нет оснований менять нашу выставочную политику. В искусстве у каждого должно быть своё мнение, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский о выставке Яна Фабра

Искусствовед Дмитрий Озерков сообщил, что выставка стала большим событием в городе, стране и мире. Отдельной особенностью выставки, по мнению Озеркова, является то, что Фабру удалось переосмыслить пространство Эрмитажа как единое целое.

— Книга — документ о том, что произошло. Выставка закончится, залы приобретут первоначальное состояние, но останется документ, который будет хранить память о ней, — сказал Озерков.

Сам художник в ответ на вопрос о резонансе, который получила его выставка в России, заявил, что основная идея его работы — отдать дань уважения мёртвым животным и защитить их. Он отметил, что кошки и собаки, являющиеся частью экспозиции, были мёртвыми, когда он их нашёл.

— Людям нравится моя выставка, и они приходят посмотреть её. Я люблю животных, и выставка – попытка отдать дань уважения животным и защитить их, Ян Фабр, бельгийский художник

Напомним, проходящая в Государственном Эрмитаже выставка бельгийского художника Яна Фабра приобрела большую популярность после начавшегося в социальных сетях скандала. Посетителей петербургского музея возмутили представленные в экспозиции чучела кошек, собак и других животных.