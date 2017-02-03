Двое погибли, ещё четверо пострадали в массовой аварии на трассе "Скандинавия"

Вечером 3 февраля на трассе "Скандинавия" паркетник Nissan Juke выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой и двумя легковыми автомобилями.

— Сообщение о ДТП с участием двух автомобилей в Выборгском районе на трассе "Скандинавия" поступило в 20:34, — сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.

В массовой аварии на трассе "Скандинавия" погибли двое. Ещё четверо получили различные травмы и были доставлены в Выборгскую районную больницу

По данным Лайфа, в аварии погибли водитель и пассажир автомобиля Nissan, выехавшего на встречную полосу. Кроме того, в ДТП пострадали ещё четверо. Все они с различными травмами доставлены в Выборгскую районную больницу.