Два человека пострадали в пьяном ДТП на Софийской

Два человека пострадали в аварии, произошедшей на Софийской улице, в районе дома 55. По рассказам очевидцев, водитель Опель Астра не справился с управлением и, налетев на разделительное ограждение, перевернулся на крышу. При этом пассажир вылетел через лобовое стекло на дорогу.

Оба пострадавших в ДТП на Софийской, по словам источника в полиции, были пьяны

На кадрах, которые гражданский корреспондент прислал в приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android), видно, как очевидцы оказывают помощь одному из пострадавших.

— И водитель, и пассажир доставлены в НИИ Джанелидзе. Водитель находится в удовлетворительном состоянии, второй пострадавший находится в хирургическом отделении с травмами. Оба человека на момент ДТП были пьяны, — сообщил источник в полиции.