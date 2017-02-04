Два человека пострадали в пьяном ДТП на Софийской

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Два человека пострадали в пьяном ДТП на Софийской

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Фото: ©L!FE

Два человека пострадали в аварии, произошедшей на Софийской улице, в районе дома 55. По рассказам очевидцев, водитель Опель Астра не справился с управлением и, налетев на разделительное ограждение, перевернулся на крышу. При этом пассажир вылетел через лобовое стекло на дорогу.

Оба пострадавших в ДТП на Софийской, по словам источника в полиции, были пьяны

На кадрах, которые гражданский корреспондент прислал в приложение LifeCorr (можно скачать для iOS и Android), видно, как очевидцы оказывают помощь одному из пострадавших.

И водитель, и пассажир доставлены в НИИ Джанелидзе. Водитель находится в удовлетворительном состоянии, второй пострадавший находится в хирургическом отделении с травмами. Оба человека на момент ДТП были пьяны, сообщил источник в полиции.

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