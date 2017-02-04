Кинолог-живодёр: Я действовал строго по инструкции

Эдуард Рогозин на своей странице в соцсети объяснил, почему он так жестоко обращался с подопечным псом.

Эдуард Рогозин, на которого объявили охоту интернет-пользователи, признался, что ему стыдно за такое отношение к собаке, но, по словам молодого человека, он действовал строго по инструкции руководства КЦ "Рональд". Объяснение своих действий молодой человек выложил на свой странице в социальной сети.

— На идео проводиться ветеренарный захват, которому меня научил Максим Юрьевич(МЮ), этот человек руководит этой организацией и обучает всех кинологом которые там работают (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. редакции) Как происходило обучение меня тому что вы видите на видео? По скайпу 2 часа мне объясняли как надо работать с агрессивной собакой и что делать, как правильно это делать, —рассказывает Рогозин.

Кинолог отмечает, что попавшая к нему собака часто ведёт себя агрессивно и ранее не раз кусала хозяев. По его словам, главной целью тренировок было обеспечение безопасности семьи, в которой живёт собака.

— Я делал то, что мне говорили делать и только, я хотел помочь хозяину этой собаки, что бы они жили нормально и не думали о том, что он может им перегрызть ночью глодку. О том что есть другие методы снятия агрессии у собаки, я уже узнал чуть позже от совершенно других людей, но конечно же мне в Рональде не говорили про них, зачем мне терзать так собаку, если есть более лёгкие пути? — объясняет кинолог.

Кинолог-живодёр объяснил, почему жестоко обращался с собакой По словам Рогозина, он хотел помочь хозяину пса и снять агрессию у животного таким способом, как его учили — по инструкции

Эдуард Рогозин признаётся, что ему самому стыдно смотреть это видео.Тем не менее он добавляет, что с собакой сейчас всё в порядке и она находится дома у своих хозяев.

— Стыдно ли мне смотреть это видео? Конечно стыдно, но я хотел помочь хозяину и исправить эту собаку тем методом, которым меня научили. Прощу прощения у всех за этот поступок и прошу понять меня в данной ситуации, — обращается кинолог к читателям.

Напомним, негодование интернет-пользователей вызвало попавшее в Сеть видео, на котором Рогозин тренирует собаку исполнять простейшие команды.