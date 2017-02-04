Перед резким похолоданием на Петербург обрушится циклон со снегом

Читайте также

Перед резким похолоданием на Петербург обрушится циклон со снегом

406

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

На выходных дороги в Северной столице покроются гололедицей, спасатели предупреждают водителей об опасной погодной обстановке.

В субботу, 4 февраля, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, днём местами умеренный снег. По прогнозу Гидрометцентра, слабый южный и юго-западный ветер не превысит 2–5 м/с.

Перед резким похолоданием дороги в Петербурге покроются снегом и льдом

Температура воздуха днём будет колебаться в пределах –1…–3 градусов. На дорогах сохранится гололедица. Водителям посоветовали передвигаться по городу с особой осторожностью.

Напомним, начиная с воскресенья погоду начнёт определять холодный арктический циклон над Баренцевым морем — в Петербург и Ленинградскую область придут холодные воздушные массы.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!