Перед резким похолоданием на Петербург обрушится циклон со снегом

На выходных дороги в Северной столице покроются гололедицей, спасатели предупреждают водителей об опасной погодной обстановке.

В субботу, 4 февраля, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, днём местами умеренный снег. По прогнозу Гидрометцентра, слабый южный и юго-западный ветер не превысит 2–5 м/с.

Перед резким похолоданием дороги в Петербурге покроются снегом и льдом

Температура воздуха днём будет колебаться в пределах –1…–3 градусов. На дорогах сохранится гололедица. Водителям посоветовали передвигаться по городу с особой осторожностью.

Напомним, начиная с воскресенья погоду начнёт определять холодный арктический циклон над Баренцевым морем — в Петербург и Ленинградскую область придут холодные воздушные массы.