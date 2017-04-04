Машинист взорванного поезда метро: Страха не было, надо было работать

Машинист поезда петербургского метро, в котором произошёл взрыв, Александр Каверин рассказал журналистам о том, как действовал в чрезвычайной ситуации.

— Произошёл хлопок, задымление, я связался с диспетчером, стали поступать непонятные сообщения, потому что одновременно говорили из всех вагонов. Я действовал по инструкции — принял решение о выводе состава на станцию. В течение минуты после остановки поняли, что именно произошло. Удачно, что там находится линейный пункт, где было три резервных машиниста. Естественно, мы сразу открыли двери. Пассажиры из первого вагона сказали, что хлопок произошёл в их вагоне, поэтому была небольшая сумятица. При дальнейшем осмотре стало понятно, что произошёл взрыв. В тот момент страха не было, надо было работать. Паники не было, — поделился машинист.

Как рассказал Александр Каверин, машинистом он работает 15-й год. Начинал с технической школы, а сейчас является машинистом первого класса, старшим машинистом.

Ранее в СК РФ отмечали, что машинист в критической ситуации принял верное решение — не останавливать поезд после взрыва в тоннеле, а доехать до платформы, что позволило быстрее эвакуировать пострадавших и оказать им помощь.

Как отметил начальник ГУП "Петербургский метрополитен" Владимир Гарюгин, Министерство транспорта РФ готовит приказ о награждении машиниста.

— Жизнь подсказывает, что в стрессовых ситуациях люди принимают правильные решения. Безусловно, человек, опираясь на инструкцию, не растерялся и принял единственное правильное решение, — отметил Гарюгин. — Вчерашний случай был не один. За полчаса закрыли станцию метро "Площадь Восстания". Благодаря бдительности работника службы контроля мы вовремя оградили место с бесхозным объектом. В результате был предотвращён террористический акт. Я видел, как и работники метро, и пассажиры оказывали друг другу помощь. Не было истерик. Были стоны, но истерик не было.

По словам главы метрополитена, также к наградам будут представлены работники службы контроля на станции "Площадь Восстания" и дежурная по станции "Технологический институт". Вагон, в котором произошёл взрыв, восстановить уже невозможно, он будет утилизирован.

По последним данным, при взрыве в подземке погибло 14 человек, более 50 было ранено.

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